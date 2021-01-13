هيئة الدواء: نتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم الاستثمار

جدة - نرمين السيد - عقدت هيئة الدواء جولة مباحثات مع ممثلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث خطوات توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئتين، بهدف تسهيل إجراءات ترخيص مصانع الأدوية والمؤسسات الصيدلية الأخرى بنطاق عمل الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





من جانبه، أكد الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن اللقاء ناقش آليات حصول شركات الدواء على التراخيص الخاصة ببناء المصانع والمؤسسات الصيدلية الأخرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة وضع أطر محددة للتعاون المشترك بين الهيئتين فى شكل بروتوكول تعاون يوضح الاختصاصات والأدوار والالتزامات الخاصة بكل طرف تجاه ترخيص إنشاء مصانع الأدوية والمؤسسات الصيدلية الأخرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الدكتور ياسين رجائى رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، إلى اتفاق الجانبين على أن يتم تعامل المستثمر فيما يخص إجراءات التراخيص مع جهة واحدة فقط متمثلة فى الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى ستكون منوطة بتمثيل المستثمر أمام هيئة الدواء، وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون انشاء هيئة الدواء والاشتراطات العالمية.

وأوضح، خلال الاجتماع، أن الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعطى أولوية لصناعة الدواء على اعتبار أنها أحد الصناعات الاستراتيجية، وأنها تسعى إلى أن تكون نقطة جذب لرؤوس الأموال العاملة فى قطاع صناعة الدواء، بهدف دعم السوق المحلية، وسد احتياجات المواطن من المستحضرات الصيدلية، ودعم آفاق التصدير الدوائى.

يأتى ذلك اتفاقًا مع سياسات هيئة الدواء التى تهدف إلى دعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصرى على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، وتحقيق كفاية السوق المحلية من المستحضرات الصيدلية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بصناعة الدواء.