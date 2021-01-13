حسام صلاح مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الدكتور حسام صلاح أحمد مراد، أستاذ الأمراض العصبية والفسيولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة، لتوليه منصب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة.





كما قد المجلس، فى بيان له اليوم الأربعاء، الشكر والتقدير للدكتور أحمد طه المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة السابق، الذى لم يدخر جهدًا طوال مدة عمله الذى انتهى مؤخرًا، وتمنى له المجلس النجاح والتوفيق.

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