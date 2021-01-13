نادى القضاة: المستشار جبالى قيمة وقامة قانونية تثرى العمل النيابى

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاة مصر، المستشار حنفى جبالى، على فوزه بثقة النواب لتولى المسئولية وانتخابه رئيسا لمجلس النواب الجديد فى الدورة البرلمانية 2021 - 2026.





وقال المستشار محمد عبدالمحسن فى بيان، اليوم الأربعاء، إن المستشار حنفى جبالى قيمة وقامة قانونية ستضيف وتثرى العمل النيابى، كما أن تاريخه القضائى المشرف سيمثل إضافة نوعية كبيرة فى أداء رسالته السامية التى ناطها به الدستور والقانون.

كما هنأ المستشار محمد عبدالمحسن، المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين لانتخابهما وكيلين للمجلس.

وأعرب رئيس نادى قضاة مصر، عن خالص تمنياته للنواب بالمجلس رئيسا وأعضاء، وأن يرزقهم الله السداد والتوفيق فى مواجهة التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر فى سبيل إحراز الاستقرار والتنمية والحفاظ على مقدرات الشعب المصرى العظيم ومكتسبات تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.