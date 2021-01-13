بيان الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول.. الفصل التشريعى الثانى

السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية

يهنئ السيد المستشار حنفي الجبالي بالفوز برئاسة مجلس النواب

و يهنئ السيدين الوكيلين والسادة النواب وينقل تهنئة الحكومة

عقد اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021 الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفق الإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب برئاسة أكبر الأعضاء سنًا السيدة النائب / فريدة الشوباشى، يعاونها أصغر نائبين بالمجلس وهما السيدة النائب/ فاطمة سليم، والسيد النائب / أبانوب عزيز.

بدأت الجلسة :

• تلاوة قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021 بتعيين السادة الأعضاء المعينين.

• تتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (5) السنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 .

• تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات بمراحلها، وكذلك إعلان النتائج النهائية بالفائزين في كافة المراحل .

• بدأت الجلسة بأداء اليمين الدستورية بالقاعة الرئيسية للسيدة النائب أكبر الاعضاء سناً رئيسًا للجلسة والسادة الوكيلين أصغر الأعضاء، ثم أداء اليمين الدستورية للسادة النواب على مرحلتين المرحلة وشملت السادة النواب المنتخبين بالنظام الفردي ثم السادة النواب بنظام القائمة والمعينين وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.

• عرضت السيدة النائب / رئيس الجلسة للمادة (12) من اللائحة للمجلس بانتخاب الرئيس للمجلس والوكيلين، وأعلنت دعوتها لمن يريد ترشيح نفسه لرئاسة المجلس، والتعريف بنفسه .

- وقد ترشح لمنصب رئاسة المجلس كل من :ـ

1) السيد النائب المستشار/ حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

2) السيد النائب / محمد صلاح أبو هميلة، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري .

3) السيد النائب / أحمد عبد الحكيم يوسف دراج، مدير مركز طبى بمركز العياط سابقاً، ورئيس قسم الرمد بمستشفى سمنود المركزي حالياً.

4) السيد النائب / محمد مدينة، عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد.

• تم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات السيد رئيس المجلس وطرحت الاسماء للتصويت ووافق عليها المجلس، ثم تم إعلان فوز السيد النائب المستشار/ حنفي الجبالي رئيساً للمجلس وتولى رئاسة الجلسة.

• شرع السيد المستشار/ حنفي الجبالي - رئيس المجلس الإعلان لانتخابات الوكيلين بالاقتراع السري، ثم أعلن فوز كل من السيد النائب المستشار / أحمد سعد الدين،

والسيد النائب المحترم/ محمد أبو العينين وكيلين للمجلس .

• تحدث السيدين وكيلا المجلس وقدما الشكرللسادة النواب على انتخابهما.

• أعلن السيد المستشار/ حنفي الجبالي رئيس المجلس ارسال برقية لرئيس الجمهورية.

• وقد أعلن السيد المستشار/ حنفي الجبالي رئيس المجلس عن ورود ثلاث رسائل من السيد وزير الداخلية بوافاة كل من السادة الأعضاء : ـ

1ـ جمال حجاج 2ـ فوزى فتى 3 ـ حسن محمد محمود عيد .

• وقد نعى السيد المستشار/ حنفي الجبالي رئيس المجلس السادة الأعضاء المتوفين ودعى المجلس للوقوف وقرأه الفاتحة على السادة الأعضاء وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته .

• كما ألقى السيد المستشار / علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية كلمة هنأ فيها السيد المستشار / حنفى الجبالي، والسيدين النائبين الوكيلين، والسادة الأعضاء جاء فيها:

دَوْلَةَ المستشار الجليل / حنفي جبالي - رَئِيسَ مَجْلِسِ النواب الموقر عِلْمٌ مِنْ أَعْلَاَمِ الدُّسْتُورِ وَالْقَانُونِ وقيمة دستورية وقانونية رفيعة وَقَبْلَ كُلَّ ذَلِكَ.. شَيْخٌ مِنْ شُيُوخِ الْقَضَاءِ الْأجِلَاَّءَ

المستشار الجليل/ حنفي جبالي الَّذِي أَنَار بِعَدْلِ قَضَاءِهِ دُرُوبَ الْمُشَرِّعِ فِي شَتَّى الْمَسَائِلِ وأرسى الكثير من مَبَادِئِ المحكمة الدُّسْتُورِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي شرفت برئاسته لَهَا فَاِسْتَحَقَّ عَنْ جِدَارَةٍ واستحقاق رئاسة الْمَجْلِسِ اِسْتِكْمَالًا لِمَسِيرَةِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ فَهَنِيًّا لَكُمْ أَيُّهَا النَّوَاب الْمُوَقَّرُونَ بِاِخْتِيَارِكُمْ.

وَهَنِيئًا لِشَعْبِ مِصْرِ الْعَظِيمِ وأَتُوَجِّهَ أيضًا بِخَالِصِ التهاني وَالتّبريكَاتِ لِلسَّيِّدِ النائب المستشار/ أحمد سعد الدين، والسيد النائب المحترم/ محمد أبو العينين - وَكِيلَا الْمَجْلِسِ الْمُوَقَّرِ. ولا يفوتني أن أتوجه بعظيم التقدير لهيئة مكتب مجلسكم الموقر السابقة برئاسة الأستاذ الدكتور/ علي عبد العال - رئيس المجلس السابق، والسيد النائب/ السيد الشريف، والسيد النائب/ سليمان وهدان .. وكيلا المجلس السابق على ما قدموه من جهود خلال الفصل الأول لهذا المجلس

ولا يفوتني أن أثمن جهود السَّيِّدَ الْمُسْتَشَار/ مَحْمُودَ فَوْزِي - أَمينَ عَامِ مَجْلِسِ النَّوَابٍ.. والأمانة العامة قاطبة خلال الفترة الماضية، وكذا ما بذلوه في زمن وجيز لتخرج مراسم الجلسة الافتتاحية ببهائها ورونقها المستحق فلهم جميعًا خالص الشكر وعظيم التقدير ..

دَوْلَةَ الرَّئِيسِ...

اُسْمُحْ لِي أَنْ أَنْقُلَ لِدَوْلَتِكُمْ وَلِلسَّادَةِ أَعْضَاءَ مَجْلِسِكُمِ الْمُوَقَّرِ بِصَفَّتِي مُمَثِّلَ الْحُكُومَةِ الدَّائِمِ بِهَذَا الْمَجْلِسِ بَالِغَ تَقْديرِ دَوْلَةِ الدكتور/ مصطفى مدبولي - رَئِيسِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ، وَتبريكَاتِ سِيَادَتِهِ وَزُمَلَائِيِّ الْوُزَرَاءِ كَافَّةً على انطلاق الفصل التشريعي الثاني للمجلس وَالتَّمَنِّيَاتُ بِالتَّوْفِيقِ فِيمَا أَنْتُمْ مُقْبِلُونَ عَلَيْهِ.

وَتَتَشَرَّفُ الْحُكُومَةُ بِأَنْ تَمُدَّ أيادي التَّعَاوُنَ الدَّائِمَ لمجلسكم الموقر.. رَئِيسًا وَأَعْضَاءً لِتَمكِّينَه مِنْ أَدَاءِ رِسَالَتِهِ