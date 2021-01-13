القنصل العام في شنغهاي يشهد توقيع 14 ملحقا خاصا بأعمال تشييد بالعاصمة الإدارية

زار القنصل العام السفير أحمد عبدالعزيز مصطفي، قنصل عام جمهورية مصر العربية في شنغهاي، أمس الثلاثاء، مقر الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية الحكومية في شنغهاي CSCEC، حيث التقي برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية ، عن سعادته بمساهمة الشركة في مشروع حي المال والأعمال CBD في العاصمة الإدارية الجديدة، وأن ذلك سيسهم في دفع العلاقات المصرية الصينية إلى آفاق أرحب.
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