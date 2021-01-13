الصحة: خطان ساخنان لتوفير الدعم النفسى للمصابين بفيروس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أرقام الخطوط الساخنة لأمانه الصحة النفسية للتواصل مع المصابين بكورونا، ممن يحتاجون للدعم النفسى أو غيرهم من مرضى المشاكل النفسية.

وقالت أمانة الصحة النفسية إنه يمكن الاتصال من خلال الأرقام التالية : 08008880700 - 0220816831

واوضحت أن الخطوط تعمل على مدار الساعة وتقدم خدماتها بالمجان مضيفة أن الخطوط يرد عليها مختصين فى كل التخصصات النفسية.

كانت وزارة الصحة والسكان بثت مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة النفسية وتضمنت النوم مبكرا مع تخصيص وقت للقيام بالأشياء الذى يحبها الشخص وتناول الوجبات الصحية ب،الإضافة إلى تخصيص وقت للراحة والعمل مع ممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على النظافة الشخصية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.