نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مياه القناة: تعاملنا مع عدة كسور مفاجئة في وقت قياسي خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي، وانه قد اصدر تعليمات مشدده بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد رئيس مياه القناة، انه تم الانتهاء من أصلاح كسر بخط مياه قطر 12 بوصه خلف كافيتريا الريس، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 6 بوصه امام مدرسة عمر بن الخطاب، وإصلاح كسر بخط قطر 4 بوصه امام مبنى الكنيسة، كما تم الانتهاء من أصلاح كسر بخط قطر 6 بوصه بعزبة الغطوس، أصلاح كسر بخط 4 بوصه اسبستوس بعزبة العمال، كما تم الانتهاء من أصلاح كسر بخط مياه قطر واحد ونصف بوصه بتل البلد، واصلاح كسر بالخط المغذى لمحطة صرف صحى المجمع الاسلامى، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 2 بوصه للعمارة رقم 23 بعمارات مبارك بالمستقبل، كما تم الانتهاء من أصلاح كسر بخط طرد قطر 12 بوصه وبعمق 2 متر بقرية ام خلف.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.