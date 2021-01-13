أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-1-2021.. ارتفاع جديد في الأسواق

اسعار الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء، 13-1-2021، ارتفعت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية على خلفية ارتفاع الذهب عالميًا ليسجل 1858 دولار للأونصة، حيث أن سعر جرام الذهب ارتفع بمقدار 3 جنيهات فقط.
يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب وآخر التطورات التي طرأت على سوق الصاغة، الأمر الذي من شأنه تصدر أسعار الذهب قائمة الأكثر تداولًا في مصر.
أسعار الذهب في مصر
ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعًا في مصر 810 جنيهًا، واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 765 جنيهًا.
وتوقف سعر جرام الذهب عيار 24 عند 925 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب 6840 جنيهًا، وأونصة الذهب 1858 دولار.
الذهب عالميًا
ارتفع الذهب عالميًا بعد أن تكبد الدولار خسائر اليوم الأربعاء إذ أدى تراجع العوائد الأمريكية إلى إضعاف الزخم الناتج عن انتعاشها في الآونة الأخيرة واستأنف المستثمرون بحذر الرهانات على أنها يمكن أن تواصل النزول.
الجدير بالذكر، أن سوق الذهب في مصر شهد حالة من الركود وإنعدام عمليات الشراء والبيع، وذلك بسبب عدم استقراره عند حد معين، ليعزف العديد من الموطنين عن الشراء، واعتبار الذهب سلعة غير أساسية.
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