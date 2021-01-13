أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-1-2021.. ارتفاع جديد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، 13-1-2021، ارتفعت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية على خلفية ارتفاع الذهب عالميًا ليسجل 1858 دولار للأونصة، حيث أن سعر جرام الذهب ارتفع بمقدار 3 جنيهات فقط.

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب وآخر التطورات التي طرأت على سوق الصاغة، الأمر الذي من شأنه تصدر أسعار الذهب قائمة الأكثر تداولًا في مصر.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة، ليقدم خدمته لجميع المواطنين المهتمون بسعره والأسعار المتوقعة خلال الفترة الماضية في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعًا في مصر 810 جنيهًا، واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 765 جنيهًا. وتوقف سعر جرام الذهب عيار 24 عند 925 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب 6840 جنيهًا، وأونصة الذهب 1858 دولار.

الذهب عالميًا