اسعار الخضروات والفاكهة- ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 13-1-2021، استقرت الأسعار في الأسواق لتعطي فرصة للمواطن كي يتم عملية الشراء، بعدما شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية لترتفع أسعار بعض الخضروات والفاكهة في الأسواق.
دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة المتداولة في الأسواق، بعدما تزايدت العمليات البحثية عن قائمة الأسعار.
أسعار الخضروات اليوم
استقرت أسعار الطماطم في الأسواق، حيث تراوحت بين 4 لـ 6 جنيهات في الأسواق، وبلغ متوسط سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 - 5 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 6.50 قرشًا.
سجل سعر الليمون البلد ما بين 7- 10 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات.
أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
تراوح سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
بلغ سعر الأناناس بين 20 إلى 30 جنيه للواحدة، وسجل سعر الكيوي 3 جنيه للواحدة، وسعر العنب الأحمر تراوح بين 6 - 8 جنيهات، ووصل التفاح الامريكي إلى 25 جنيهًا، ووصلت سعر الفراولة إلى 10 جنيهات.
ارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات، تراواحت سعر الجوافة بين 5 إلى 7 جنيه.
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