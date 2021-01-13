أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 13-1-2021، استقرت الأسعار في الأسواق لتعطي فرصة للمواطن كي يتم عملية الشراء، بعدما شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية لترتفع أسعار بعض الخضروات والفاكهة في الأسواق.

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة المتداولة في الأسواق، بعدما تزايدت العمليات البحثية عن قائمة الأسعار.

أسعار الخضروات اليوم