أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13-1-2021، تباينت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية في العديد من البنوك المختلفة. دوت الخليج ينشر متوسط أسعار الصرف الخاصة بالعملات العربية والأجنبية وذلك بالجنيه المصري، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي. متوسط أسعار العملات الأجنبية وفق البنك المركزي بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.61 جنيه ، وللبيع 15.71 . ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.321 جنيه للشراء، وللبيع 21.510 جنيه. وسجل سعر شراء اليورو 19.04 جنيه، ليكون سعر البيع 19.19 جنيه. وحقق الفرنك السويسري سعر 17.5002جنيه للشراء، و 17.62 للبيع ليبلغ سعر شراء الين الياباني 14.95، وسعر البيع 15.05 جنيه. وأخيرًا سعر شراء اليوان الصيني يقدر بـ 2.40 جنيه، و2.42 للبيع. متوسط أسعار العملات العربية بالسوق المصرية وفق البنك المركزي سجل سعر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و للبيع 4.18 جنيه. وبلغ سعر شراء الدينار الكويتى 51.308 جنيه ، وللبيع 51.76 جنيه. فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.24 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع. تكبد الدولار خسائر اليوم الأربعاء إذ أدى تراجع العوائد الأمريكية إلى إضعاف الزخم الناتج عن انتعاشها في الآونة الأخيرة واستأنف المستثمرون بحذر الرهانات على أنها يمكن أن تواصل النزول.

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