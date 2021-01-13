أندريه زكى مهنئًا المستشار جبالى برئاسة البرلمان: نصلى إلى الله أن يوفقكم

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ببرقية تهنئة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بعد انتخابه أمس الثلاثاء، فى الجلسة الافتتاحية للمجلس رئيسا للبرلمان.





وجاء فى البرقية: "باسمى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية للثقة الغالية التى حظيتم بها من قبل نواب الشعب المصرى، ونصلى إلى الله أن يوفقكم فى مسؤولياتكم الكبيرة لما فيه الخير لوطننا، كما نهنئ جميع أعضاء مجلس النواب الجدد، متمنين من الله خالص التوفيق فى مهامهم الوطنية التى تحقق طموح القيادة السياسية وجموع المصريين". كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية برقية تهنئة مماثلة لكل من النائب أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبوالعينين، وكيلى مجلس النواب المنتخبين.



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