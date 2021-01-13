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جبالى يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

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رانيا ربيع 2021-01-13 11:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وشدد جبالى قبل رفع الجلسة العامة أمس، الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للجلسة الساعة الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء.

وطالب الأعضاء بضرورة الإسراع فى كتابة رغباتهم بشأن الانضمام للجان النوعية، عملا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وشهد المجلس أمس انتخاب المستشار حنفى جبالى، رئيسا للمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين وكيلين.

وأعلن رئيس المجلس قبل رفع الجلسة، خلو مقاعد النواب كمال حجاج، فوزى فتى، حسن عيد، بعد تلقى إخطار من وزير الداخلية بوفاتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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