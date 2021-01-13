جبالى يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

جدة - نرمين السيد - وشدد جبالى قبل رفع الجلسة العامة أمس، الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للجلسة الساعة الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء.

وطالب الأعضاء بضرورة الإسراع فى كتابة رغباتهم بشأن الانضمام للجان النوعية، عملا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وشهد المجلس أمس انتخاب المستشار حنفى جبالى، رئيسا للمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين وكيلين.

وأعلن رئيس المجلس قبل رفع الجلسة، خلو مقاعد النواب كمال حجاج، فوزى فتى، حسن عيد، بعد تلقى إخطار من وزير الداخلية بوفاتهم.