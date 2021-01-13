جبالى يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

جدة - نرمين السيد - وشدد جبالى قبل رفع الجلسة العامة أمس، الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للجلسة الساعة الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء.
وطالب الأعضاء بضرورة الإسراع فى كتابة رغباتهم بشأن الانضمام للجان النوعية، عملا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وشهد المجلس أمس انتخاب المستشار حنفى جبالى، رئيسا للمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين وكيلين.
وأعلن رئيس المجلس قبل رفع الجلسة، خلو مقاعد النواب كمال حجاج، فوزى فتى، حسن عيد، بعد تلقى إخطار من وزير الداخلية بوفاتهم.
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