3.050 منفذا فوريا لشحن عداد المياه مسبق الدفع بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ بيع فورى على نطاق المحافظة بجميع مراكزها تيسيرا على المواطنين عناء الذهاب والإياب لمراكز خدمة العملاء والوقت اللازم للانتظار داخل المركز لدفع الشحن.





وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، إن الشركة سعت إلى تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع باستخدام منافذ فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصرف الآلى بدل من الانتظار فى صفوف الدفع بمراكز خدمة العملاء.

وأعلن أن الشركة بالتنسيق مع شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية وفرت ما يقرب من 3.050 منفذا فوريا لشحن العداد مسبق الدفع داخل المحلات المتنوعة والسوبر ماركات والصيدليات وغيرها.

وأضاف أن العميل فور إدخال قيمة الشحن يتم استخراج إيصال بالمبلغ الذى تم الشحن به للتأكد من أن عملية الشحن والتى لم تستغرق إلا ثوانى معدودة.