تصل لـ15 سنتا للجالون.. وزير البترول: تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران

وقال وزير البترول والثروة المعدنية فى بيان اليوم الأربعاء، أنه فى إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران، تم الإعلان عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا للجالون بهدف المساهمة فى مواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين، ويتم تطبيقها اعتبارا من 21 يناير الجارى وحتى نهاية العام الحالى.
وأشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة التى ستساهم بشكل إيجابى فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خصوصا وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التى لها تأثير مباشر فى القطاع السياحى.
وقال وزير الطيران إن قطاع البترول من القطاعات السباقة التى تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلاً عن دوره الهام فى توفير وقود الطيران فى جميع مطارات الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين القطاعات الثلاثة.
حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة للبترول، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والأثار.
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