صور.. التضامن تتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بشأن تطويرمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات المُغلقة.





ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للشراكة التى جمعت الجهتين على مدار 14 عاما بدءً من عام 2006، والتى اشتملت على تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين ظروف احتجاز الأطفال فى نزاع مع القانون حتى تم التوسع فى العمل بعدة مؤسسات للرعاية الاجتماعية فى القاهرة الكبرى وفى الوجه البحرى.



ويهدف بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه إلى تعزيز التطوير المؤسسى فى إجمالى 10 مؤسسات رعاية وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها، ورفع كفاءة الورش المهنية والحرفية فى تلك المؤسسات، وتطوير قواعد بيانات مُميكنة تشمل جميع الأطفال الأولى بالرعاية، كما يولى التعاون أهمية خاصة لدمج الأطفال فى المجتمع.



وقالت نيفين القباج إن مصر تهتم بتناول قضايا الطفولة من منظور حقوقى سواء كانوا هؤلاء الأطفال يعيشون مع أسرهم الطبيعية أو أسرهم الكافلة أو فى مؤسسات الرعاية وأن مصر من أولى الدول التى وقعت وصدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال، كما أفادت أن الوزارة ستتقدم بمسودة نهائية لبعض مواد قانون الطفل المصرى عن قريب.



وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بشراكة الوزارة مع وزارتى العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة والمجلس القومى للطفولة والأمومة من أجل تعزيز برامج الطفولة فى مصر والتركيز على الاستثمار فى البشر كأحد أوجه التنمية المستدامة بكل أبعادها.



جدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت من إعداد دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل لعام 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2010، وذلك لفحص بعض المشكلات المتعلقة بالتطبيق العملى لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية التى تعظم من المصلحة الفضلى للأطفال، بالإضافة الى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع التنفيذ.



من جانبها، قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان المكتب يوقع على مذكرة التفاهم اتساقا مع رسالته حول العالم التى تؤكد أن الأطفال يستحقون أفضل خدمة وحماية من قِبَل أنظمة العدالة منذ التحاقهم بالمؤسسة وحتى تخرجهم منها، وذلك من خلال التأهيل والتمكين والدمج بشكل فعّال، وأن البروتوكول الذى تم توقيعه سيساهم بالتأكيد فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشادت كريستين بعلاقة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة مع وزارة التضامن الاجتماعى والتى أثمرت عن تطوير عشر مؤسسات خلال الأعوام الماضية وسيتم زيادة هذا العدد إلى 20 مؤسسة فى خلال السنوات الخمس المُقبِلة.



واتفق الجانبان على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ برامج التأهيل وإعادة دمج الأبناء فى المؤسسات، كما تلتزم بالاستمرارية فى توفير خامات التدريب والإنتاج للورش القائمة والمستحدثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الأبناء من الحصول على شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم للدخول لسوق العمل، أما مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فهو ملتزم بتطوير الورش القائمة فى المؤسسات وإنشاء ورش أخرى وربط إنتاجها بالسوق، ودعم برامج التأهيل القائمة من فصول محو أمية ومهارات حياتية ودعم قدرات العيادة الطبية فى كل مؤسسة وتطوير نظام إدارة البيانات بجانب تطوير برامج إعادة الدمج داخل وخارج المؤسسات وبناء قدرات العاملين وفقاً لمعايير الجودة.