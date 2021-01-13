صور.. زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم للمستشفى العام

جدة - نرمين السيد - فاجأ الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مستشفى الفيوم العام بزيارة، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، رافقه خلالها الدكتور محمد عماد ناىٔب المحافظ، للوقوف على سير العمل وأعمال النظافة والتعقيم بالمستشفى، والتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض وكل العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وساىٔل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ بالمستشفى شملت تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارىٔ، والباطنة، وصيدلية المستشفى. وشدد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكل العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وساىٔل الحماية الشخصية، فضلاً عن التأكيد على حسن معاملة المرضى، لافتا إلى ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى. كما شدد على تعبئة الفارغ من اسطوانات الأكسجين أولاً بأول، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية الوقاىٔية ووساىٔل الحماية الشخصية لكل العاملين بالمستشفى، ومراجعة تلك المستلزمات وتوفير احتياطى مناسب منها لاستخدامه عند الحاجة إليه.

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