النائب أشرف رشاد يعلن اختياره زعيما للأغلبية بمجلس النواب

أعلن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، اختيار الحزب له رئيسا لهيئته البرلمانية، وزعيما للأغلبية بمجلس النواب.
يذكر أن الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، عقدت أول أمس الإثنين، اجتماعا مغلقًا بالتجمع الخامس، لبحث الأداء الحزبي خلال الدورة البرلمانية الحالية والترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وهيئات مكاتب لجانه النوعية.
يشار إلي أن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعلن نتيجة الانتخابات التي أُجريت على مقعدى وكيلى المجلس، والتى انتهت بفوز المستشار أحمد سعد الدين وكيلا أول للمجلس ومحمد أبو العنين وكيلا ثان للمجلس، حيث حصل المستشار أحمد سعد، أمين عام مجلس النواب السابق، وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، على 485 صوتا وحصل النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب المستقل على 422 صوتا.
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