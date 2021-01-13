وزير الطيران يناقش مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات الهيكلة للوزارة

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمكتبه بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع، أشاد وزير الطيران بالتعاون المثمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذى يقوم به الجهاز لتعزيز دور الوزارات والقطاعات الحيوية المختلفة بالدولة المصرية بهدف مواصلة رفع كفاءة الأداء الحكومى لخلق جهات أكثر مرونة وسرعة فى أداء الخدمات بما يعود بالنفع ويحقق فرص استثمارية كبرى.

كما تقدم الوزير بالشكر إلى فريق العمل من الجانبين، والذى قام بتنفيذ إجراءات تحديث الهيكل الإداري للوزارة الذي سيساعد فى تحقيق الأهداف المرجوة للوزارة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية.



وأكد أهمية مواصلة تطوير العمل الحكومي بما يساهم في تحقيق التميز فى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات، والذى سيساهم بدوره فى تحقيق تطلعات المسيرة التنموية الشاملة التى تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، حيث تم تحقيق طفرة كبيرة على صعيد تحديث جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، والذى جاء في صالح المواطنين.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن إعادة هيكلة وزارة الطيران المدنى سوف تحقق عددًا من الأهداف سوف تصب فى مصلحة قطاع الطيران المدنى، ومن أهمها رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب والتأهيل ورفع مستوى الخدمات التى تؤديها للمواطنين عبر آليات متنوعة تتيح لوزارة الطيران العمل بفاعلية وكفاءة أكبر فى إطار جهود الدولة للإصلاح الإدارى بمختلف الوزارات.