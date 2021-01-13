رئيس الإنجيلية يهنئ المستشار حنفي الجبالي ووكيلي المجلس والأعضاء الجدد

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، الذي تم انتخابه أمس الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وجاء في البرقية التى بعث بها الدكتور القس إندريه زكى: "باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية للثقة الغالية التي حظيتم بها من قبل نواب الشعب المصري، ونصلي إلى الله أن يوفقكم في مسؤولياتكم الكبيرة لما فيه الخير لوطننا.

كما نهنئ كافة أعضاء مجلس النواب الجدد، متمنين من الله خالص التوفيق في مهامهم الوطنية التي تحقق طموح القيادة السياسية وجموع المصريين".

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية برقية تهنئة مماثلة لكل من النائب أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبوالعينين، وكيلي مجلس النواب المنتخبين.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدمت التهنئة للمستشار حنفى جبالى بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الحديد الذى انطلق أمس.

وجاء في نص البرقية، معالي المستشار حنفى جبالي، يطيب لي أن أهنئكم ، باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة 2021.

نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التي تملكونها سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائكم المتميز في السلك القضائي المصري الذي ازدان برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا.

نصلي إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة في أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصري السابق من إنجازات، خدمةً للوطن في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من ناحية أخرى، رحل عن عالمنا القمص إرميا بشير كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية لكنيسة مارجرجس بسوهاج نبأ رحيل القمص إرميا بشير، وترأس نيافة الأنبا باخوم صلاة الجنازة على الجثمان وسط حضور محدود من الأباء الكهنة وأسرة الأب المنتقل بسبب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.