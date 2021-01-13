محمد صلاح يتبرع لأبناء قريته نجريج لمواجهة «كورونا»

تبرع اللاعب الدولي محمد صلاح، مهاجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، بأسطوانات أكسجين وسيارة إسعاف لأبناء قريته نجريج في محافظة الغربية، لمساعدتهم على علاج مرضى «كوفيد19».

من جانبه قال حسن بكر، رئيس جمعية "محمد صلاح" الخيرية، إن الجمعية لديها 14 اسطوانة أكسجين داخل المبنى، لتقديم المساعدة للمواطنين في قرية نجريج [مسقط رأس صلاح] ، وكذلك سكان القرى المجاورة.

وأضاف بكر:" نقوم بتوصيل أسطوانات الأكسجين مباشرة إلى منازل المرضى. و"لدينا أيضًا وحدة إسعاف بناها محمد صلاح ، والتي تعمل منذ يوليو 2020 ... وهذا ساعدنا أيضًا خلال جائحة فيروس كورونا ، على نقل المرضى إلى مستشفيات العزل".

وذكر رئيس الجمعية الخيرية أن صلاح يحتفظ بصلات عميقة مع القرية الصغيرة التي نشأ فيها، على بعد حوالي 130 كيلومترًا شمال القاهرة، ويتبرع بحوالي 64 ألف دولار سنويًا لمؤسسة "محمد صلاح" الخيرية.