نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاون الدولي تستضيف توقيع برنامج دعم البنك الدولي لقطاع السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت الدكتورة رانيا المشاط بوصفها محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزيرة التعاون الدولي اليوم فعاليات توقيع البرنامج بين كل من وزارة السياحة والآثار والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتى عملت على التنسيق له خلال الأشهر السابقة.

ووقع وزير السياحة والآثار، اتفاقية البرنامج مع خالد حمزة، نائب رئيس البنك الأوروبي في مصر لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المشاط، وهايكه هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد وزير السياحة والآثار أن جميع المسؤولين العاملين والمستثمرين بالمجال السياحي في كافة أنحاء العالم قد مروا بظروف غير مسبوقة خاصة بعد الإغلاق التام الذي شهده نهاية الربع الأول من عام 2020، نتيجة أزمة كورونا، وأنه كان لزاما أن يعمل جميع المعنين بالقطاع السياحي بجميع أنحاء العالم والهيئات بمصر سويا لوضع ضوابط حازمة للاستئناف الآمن للسياحة في ضوء مستجدات الجائحة في كل دولة.

وأضاف أنه نظرا لظروف الجائحة أصبح هناك واقع جديد في السفر والذى أثر بالفعل على صناعة السياحة وسيكون له تأثير كبير على سلوك السائحين والعاملين بالقطاع السياحي في الفترة القادمة، وفى هذا الإطار تعمل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كل الشركاء بالخارج مثل منظمة السياحة العالمية وبالداخل مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الطيران المدني ووزارة الخارجية والاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية لتحديث ضوابط السلامة الصحية وفقا لتطور الجائحة في الأسواق السياحية الرئيسية.

وأشار الوزير أنه في استجابة لهذا الموقف الغير مسبوق فقد حرصت الوزارة على انتهاج سياسات للتطوير المؤسسي وبناء قدرات الموارد البشرية. ومن هذا المنطلق فإن حزمة الدعم الفني لتعافي وإنعاش قطاع السياحة في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، تأتى في توقيت حاسم لمواكبتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في بناء القدرات لتحقيق التعافي في ظل أزمة فيروس كورونا.