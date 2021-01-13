نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تفاصيل دعم البنك الدولي لقطاع السياحة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هايكه هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "يفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم قطاع السياحة في مصر من خلال حزمة الإنعاش الجديدة عقب جائحة كورونا، لمساعدة القطاع على التعافي بشكل أفضل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية"

جاء ذلك اليوم خلال فعاليات توقيع البرنامج بين كل من وزارة السياحة والآثار والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتى عملت على التنسيق له خلال الأشهر السابقة.

وأوضحت هارمجارت أن حزمة الدعم الفني تستهدف تغطية خمس مهام أساسية أولا: التدريب على تقييم أثر جائحة كورونا على قطاع السياحة وسيناريوهات التعافي، ثانيًا: تطوير برامج تحفيز إنعاش قطاع السياحة وصياغة التوصيات اللازمة لحفظ وظائف العاملين ودعم المؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد، ثالثًا: مراجعة إعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة السياحة والآثار، رابعًا: مراجعة فعالية البروتوكولات التشغيلية بشأن السلامة والنظافة والأمن بالمؤسسات السياحية، خامسًا: بناء مرونة المؤسسات العاملة في قطاع السياحة للتأقلم مع الجائحة.

جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في أكثر من 125 مشروعًا في مصر، وتشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياة وخدمات الصرف الصحي والنقل.