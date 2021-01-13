نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم ويبينار عن كيفية التقدم للمنح الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان أولى الحلقات الإفتراضية online webinars بخصوص الإرشادات التي من شأنها أن تعزز تنافسية المتقدمين للمنح الدولية، وذلك في سبيل دعم قدرة المجتمع الأكاديمى على التقدم للمنح الدولية وزيادة فرص تنافسيتهم سواء على مستوى المنح المقدمة لطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا أو المنح المقدمة لمرحلة ما بعد الدكتوراه، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير المكتب.

بحضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بجامعة حلوان فضلًا عن مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية الأخرى.

أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن المنح الدولية تعد فرص علمية لفتح آفاق جديدة مع مختلف دول العالم وهو ما يسهم بدوره في توطيد العلاقات بين الدول ومد جسور التعاون بينهم، بجانب تحقيق تقدم علمي وتكنولوجي واكساب الباحثين خبرة أكاديمية ومدهم بالمهارات المتعددة التي يحتاجها سوق العمل، كما تعمل أيضًا على رفع التصنيف الدولي والمحلي لجامعة حلوان التي تتميز بكونها جامعة تكنولوجيه وتحتوي على العديد من المجالات الفريدة والمميزة.

أكدت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية أن جامعة حلوان تولي اهتماما كبيرًا بالبحث العلمي والمنح الدولية، وهو ما دفعها لتنظيم هذه السلسله من الحلقات الإفتراضية لعرض كل مرحلة من مراحل التقدم للمنح الدولية بدءًا من مرحلة التجهيز للتقدم للمنح ومرحلة استكمال طلب التقدم للمنحة Application ومرحلة إعداد الأوراق المطلوبة (مثل خطاب الدافع، خطابات التوصية، السيرة الذاتية) مرورًا بمرحلة المقابلة الشخصية.

وقد افتتح الويبنار الأستاذة الدكتورة ميادة بلال حيث قامت بإبراز أهمية المنح الدراسية وكونها فرص عظيمة تغطي تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات الدولية ذات المراكز المتقدمة عالميًا، وشجعت الحاضرين على ضرورة التقدم للمنح المتاحة والتأكيد على دور مكتب العلاقات الدولية فى إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير سبل التقدم لكافة أعضاء المجتمع الجامعى.

كما قام أعضاء مكتب العلاقات الدولية بعرض أهداف المنح مع توضيح أهم الجهات المانحة وكذلك الأنواع المختلفة للمنح، وذلك لمساعدة الحضور على تحديد كيفية اختيار نوع المنح المناسبة لهم، وكيفية البحث عنها، كما تناول الويبنار أيضًا أهم الإرشادات الخاصة بمرحلة ما قبل التقدم للمنح الدولية والتى من شأنها تعزيز الفرصة التنافسية للمتقدمين مع الإجابة على كافة أسئلة الحضور فى هذا الشأن، بالإضافة إلى عرض مجموعة من العناصر المتعلقة بكيفية تحسين مستوى اللغة الإنجليزية والإستعداد لإختبارات اللغة الدولية مثل TOEFL وIELTS

و ما يتعلق بأهمية الأعمال التطوعية والأنشطة المجتمعية ومعايير اختيارها، وذلك بإعتبارهم أحد أهم معايير التقييم لمتقدمى المنح الدولية، وذلك فضلًا عن إرشادات خاصة بالمهارات الهامة المطلوب التركيز عليها لزيادة الفرص التنافسية عند التقدم في الكثير من المنح الدولية.

كما تم استقبال آراء ومقترحات الحضور حرصًا على تقديم أقصى دعم ممكن وتلبية متطلبات الراغبين في التقدم للمنح، وتشجيع كافة أعضاء المجتمع الأكاديمى والإداري للتقدم للمنح الدولية، والذين أبدوا بدورهم عن رضائهم التام عن هذه الورشة.

هذا وسيتم تخصيص الورشة الثانية لعرض أهم الإرشادات الخاصة بمرحلة استكمال طلب التقدم للمنح Application مع الأخذ فى الاعتبار كافة الآراء والمقترحات المقدمة.