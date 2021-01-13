نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف رشاد زعيماً للأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، اختياره رئيسا لهيئته البرلمانية، وزعيما للأغلبية بمجلس النواب 2021.

حيث يمثل حزب مستقبل وطن، في مجلس النواب، 320 نائبا، بواقع 316 نائبا تم انتخابهم بنظام القائمة والفردي، وتعيين 4 نواب، مؤخرا، بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائبا، نصفهم من السيدات.

وجرت الانتخابات أمس الثلاثاء على مقعد الرئيس والوكيلين، وانتهت بفوز رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، بينما فاز بمقعدي الوكيلين المستشار أحمد سعد الدين وكيلا أول للمجلس ومحمد أبو العنين وكيلا ثان للمجلس، حيث حصل المستشار أحمد سعد، أمين عام مجلس النواب السابق، وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، على 485 صوتا وحصل النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب المستقل على 422 صوتا.