جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار عبدالله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض رئیس مجلس القضاء الأعلى، المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بتوليه رئاسة مجلس النواب.





وتمنى شوضه، فى بيان له اليوم الأربعاء، لرئيس مجلس النواب التوفيق والسداد، قائلاً: "أتمنى أن يشهد المجلس فى عهده تطورات تشريعية تواكب متطلبات الشارع المصرى وشعب مصر الأبى فى شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئیس مجلس القضاء الأعلى يهنئ جبالى بتوليه رئاسة البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.