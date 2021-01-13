التنمية المحلية: إغلاق 25 ألف منشأة خالفت مواعيد الفتح والغلق فى 17 محافظة

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجود تنسيق وتعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومواجهة أى تراخى من بعض المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية.





ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وعددهم 749 بعد موافقة وزير العدل بعدم إساءة استخدامها وأن تكون فيما يخص كل الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2701 الصادر فى 28 ديسمبر 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا فى إطار القانون.

وأكد شعراوى أن هذا القرار جاء فى إطار حرص الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وضرورة التشديد على المواطنين بالتزامهم بالقرارات المعنية وإرتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع التجمعات.

وقال وزير التنمية المحلية إن رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم سيطبقون الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما وجه محمود شعراوى، المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى السياق ذاته، تلقى محمود شعراوى تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقا للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إغلاق حوالى 25 ألف منشأة فى 17 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى نهاية أمس الثلاثاء وفقا للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذى بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية متابعة المحافظين لقرار الإلتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خصوصا فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.