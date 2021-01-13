وزير الطيران يشكر «التنظيم والإدارة» على تحديث الهيكل الإدارى للوزارة

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، أشاد وزير الطيران بالتعاون المثمر مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، معربا عن تقديره للدور الكبير الذى يقوم به الجهاز لتعزيز دور الوزارات والقطاعات الحيوية المختلفة بالدولة المصرية بهدف مواصلة رفع كفاءة الأداء الحكومى لخلق جهات أكثر مرونة وسرعة فى أداء الخدمات بما يعود بالنفع ويحقق فرص استثمارية كبرى.

كما تقدم الوزير بالشكر إلى فريق العمل من الجانبين والذى نفذ إجراءات تحديث الهيكل الإدارى للوزارة والذى سيساعد فى تحقيق الأهداف المرجوة للوزارة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية.



وأكد الوزير أهمية مواصلة تطوير العمل الحكومى بما يساهم فى تحقيق التميز فى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات والذى سيساهم بدوره فى تحقيق تطلعات المسيرة التنموية الشاملة التى تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية إذ تم تحقيق طفرة كبيرة على صعيد تحديث جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها والذى جاء فى صالح المواطنين.

وأضاف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن إعادة هيكلة وزارة الطيران المدنى سيحقق عددا من الأهداف ستصب فى مصلحة قطاع الطيران المدنى ومن أهمها رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب والتأهيل ورفع مستوى الخدمات التى تؤديها للمواطنين عبر آليات متنوعه تتيح لوزارة الطيران العمل بفاعلية وكفاءة أكبر فى إطار جهود الدولة للإصلاح الإدارى بمختلف الوزارات.