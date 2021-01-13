جبالى يطالب النواب بسرعة استكمال أوراق اللجان

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه بعد مراجعة طلبات الأعضاء للانضممام للجان النوعية، تبين أن عددا كبيرا لم يستكمل الورقة الخاصة باختيارات اللجان النوعية، مطالبا الجميع بسرعة الانتهاء منها فورا.





ووجه جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم، الأعضاء ممن يرغب فى تغيير رغبته بالانضمام للجان النوعية إلى مكتب أمانة المجلس خلال ساعة بعد رفع الجلسة، ليتمكن المجلس من استكمال دوره في إجراءات انتخابات اللجان النوعية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات انضمام اللجان النوعية فى المادة 38 حيث نصت على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

كما نصت المادة 39 على أنه يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.