البيئة : حملة تفتيشية موسعة على عدد من المنشآت الصناعية ببلبيس .....

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة وأهمية جاهزية وزارة البيئة لمجابهة كافة أشكال التلوث للحد من إنتشار وباء كورونا شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة بلبيس ومباحث البيئة إضافة إلى الرقابة على التموين فى تنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت العاملة بمجالات صناعية مختلفة بمنطقة بلبيس الشرقية.
وقد أسفر التفتيش الموسع على عدد من المنشآت التى تعمل بمجالات مختلفة منها الكيماويات، الأحبار، البلاستيك، مستحضرات تجميل، المبيدات الحشرية، المنظفات عن وجود عدة مخالفات بيئية وتحرير عدد ٤ محاضر بناء على ما تم رصده من مخالفات.
وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإغلاق (تشميع) المنشآت المخالفة من قبل مباحث البيئة، وجارى العرض على السلطة المختصة بما تم رصده من مخالفات.
وتأتى الحملة فى إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من التزام المنشآت بكافة الاشتراطات البيئية اللازمة، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنا مع مجابهة آثار الموجة الثانية من جائحة كورونا لحماية صحة العاملين بتلك المنشآت وصحة المواطنين بشكل عام.
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