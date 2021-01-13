رئيس البرلمان يوجه التحية للنواب على الالتزام بموعد الجلسة

وجه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الشكر للنواب على الالتزام بموعد فتح الجلسة العامة اليوم.

وقال حنفى جبالى خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب من دور الانعقاد الأول :"أحيى حضراتكم على الالتزام بموعد فتح الجلسة" مضيفا:"الالتزام ليس بالدقيقة ولكن بالثانية وهذا مظهر حضارى وهو أول تقليد برلمانى سنسير عليه".

وأضاف سيكون هناك التزام بالهدوء وعدم الحديث في الجلسة وعدم تبادل التحية، لافتا إلى أن أمس كان يوم استثنائى، ونريد أن نعطى ليس للمصريين ولكن لكل العالم أن مصر تقوم على اسس ديمقراطية واحترام التقاليد البرلمانية الراسخة".

يذكر ان الجلسة العامة بدات في موعدها اليوم كما اعلن رئيس المجلس عنها امس حيث تواجد النواب في القاعة الساعة الحادية عشر في الموعد وبدات الجلسة الساعة الحادية عشر و8 دقائق