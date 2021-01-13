مجلس النواب يعقد جلسته العامة لعرض قوائم تشكيل اللجان النوعية

وتعد هذه هى الجلسة الامة الثانية في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى الذى بدا امس

حيث من المقرر ان يتم اليوم اعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة ويلى ذلك الاعلان عنى فتح الباب لتقديم لاقتراحات والاعتراضات كتابة

ومن المنتظر ان يعلن غدا الخميس، بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات التى سيتقدم بها بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوه لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية

ووفق نص اللائحة الداخلية للبرلمان، بالمادة 41 منها، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة

يذكر ان مجلس النواب بدا دوره الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى حيث عقد جلسة افتتاحية اجرائية أدى فيها النواب اليمين الدستورية وتم انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس لمدة خمس سنوات هى مدة الفصل التشريعى.