هيئة مكتب مجلس النواب تقبل اعتذار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس

قررت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،الموافقة على الاعتذار المقدم من المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب اليوم عن الاستمرار في مهام منصبه. وتقدمت هيئة مكتب المجلس بالشكر والتقدير للأمين العام السابق على المجهود الذي بذله خلال ترأسه للأمانة العامة لمجلس النواب.

وتقدم المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب باستقالته صباح اليوم إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس قبل بداية الجلسة الثانية حيث أكد فوزي في استقالته أنه حاول أثناء هذه الفترة القيام بواجبه في ظل ظروف عمل دقيقة سياق استثنائي.

وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أنه لا يوجد نص يلزم الامين العام بالاستقالة مع بداية الدورة البرلمانية، أو عرف برلماني، ولكن ما حدث هو رفع الحرج عن رئيس المجلس الجديد وان يطلق له الحرية في اختيار أمين عام جديد.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الأمين العام كان منتدبا من جهة قضائية ويمكن لرئيس المجلس انتهاء انتدابه في أي وقت لافتا الى انه من المفترض أن يتم اختيار أمينا عاما جديدا خلال الايام القليلة المقبلة.

ونصت استقالة المستشار محمود فوزي على "بادئ ذي بدء، أجد لزاماً عليّ أن أهنئكم بثقة نواب الشعب الذين حملوكم أمانة قيادة المؤسسة التشريعية العريقة، في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطني، وهي مسئولية جسيمة أنتم أهل لها، وتعلمون سيادتك أنني عملت في مجلس النواب على مدار فصل تشريعي كامل في أكثر من موقع، كان آخرها منصب الأمين العام للمجلس".

وتابع فوزي في استقالته "ولقد حاولت أثناء هذه الفترة - قدر استطاعتي- أن أقوم بواجبي في ظل ظروف عمل دقيقة، وفي سياق استثنائي، وتوقيتات زمنية ضاغطة، فأحسب أنني لم أدخر جهداً أو أبخل بفكرة، وكان هدفي دائماً الصالح العام والمصلحة الوطنية، ووضع صورة أفضل لمؤسستنا العريقة في المكان الذي تستحق والذي يجب أن يكون".

واختتم الاستقالة قائلا "سعيت في حدود اختصاصاتي والوقت الذي أتيح لي الارتقاء بالأمانة العامة على الصعيدين: الإداري والفني، فاقتربت من الجميع أعضاءً وعاملين، وكانوا جميعاً بالنسبة لي أخوة أعزاء، ووجدت منهم كل دعم ومساندة، أحسب أنني أديت الأمانة وسلمت المجلس إلى قيادته الجديدة بعد انتهاء جلساته الإجرائية الأولى بالشكل والمظهر والإجراءات التي كانت محل التقدير والاهتمام".

وأنهى استقالته "إيماناً مني بأن لكل إدارة متطلباتها في ضوء أهدافها التي وضعتها لنفسها، فإنني أفسح لسيادتكم المجال لاختيار فريق عملكم الجديد متقدماً باعتذاري عن عدم الاستمرار كأمين عام لمجلس النواب متمنياً لسيادتكم ولجميع أعضاء المجلس الموقرين التوفيق والسداد".