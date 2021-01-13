تخفيضات جديدة على سعر وقود الطيران ليصل إلى 15 سنتا للجالون

اجتمع الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، اليوم الأربعاء، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة لدعم القطاع السياحى وتحفيز برنامج الطيران، وذلك فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

وصرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأنه في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران، تم الإعلان عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا للجالون الواحد بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 21 يناير الجارى وحتى نهاية العام الحالى.

من جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابى فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات ومنظمي الرحلات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة أن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحى.

وقال وزير الطيران إن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلًا عن دوره الهام فى توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين القطاعات الثلاثة.

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران.