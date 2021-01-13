نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. 'الصحفيين' تحسم تأجيل الانتخابات بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، برئاسة الدكتور ضياء رشوان؛ وذلك لبحث تأجيل الانتخابات من عدمه، بسبب انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وكان قد طرح عدد من كبار الكُتاب اقتراح بعقد الانتخابات بمكان يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مثل استاد القاهرة أو الأوبرا أو نادي شباب الجزيرة، وذلك حفاظًا على استحقاق الزملاء القانوني في الانتخابات، وعقد الاقتراع في موعده وفقًا لقانون النقابة 76 لسنة 1970.

وكانت قد عقدت لجنة فحص الصحف الجديدة المُشكلة من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، اجتماعها الأول، أمس الثلاثاء؛ للنظر في ملفات 8 من الصحف الجديدة، تمهيدًا لتقديم تقرير عاجل لمجلس النقابة بشأنها.

وقال وكيل أول نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية سابقة، إن اللجنة سوف تضع بعض المعايير والضوابط لقبول الصحف الجديدة، من بينها أن تكون منتظمة في الصدور خلال أخر عام، كما اللجنة الأرشيف الدال على ذلك، ومراجعة اللوائح المالية والادارية وعقود العاملين طبقًا للعقد الموحد المعترف به في النقابة، مؤكدًا أن اللجنة سوف تقدم تقريرها النهائي قبل يوم 31 يناير الجاري، حتى يتمكن الزملاء من الصحف الجديدة التي سوف يتم قبولها من تقديم أوراقهم ضمن لجنة تحت التمرين المُقبلة.