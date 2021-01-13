موعد مباراة برشلونة اليوم أمام ريال سوسيداد

يدخل فريق برشلونة اليوم مباراته امام فريق ريال سويسداد مساءْ اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة في بطولة كأس السوبر الأسباني في نصف النهائي ويتلقي الفريقين على ملعب "نويفو اركانخيل" في قرطبة.

وقد كان من المفترض أن تقام النسخة الثانية من السوبر في السعودية كالنسخة السابقة، لكن في ظل تفشي وباء كورونا، تقرر إقامة البطولة في إسبانيا.

والفائز من هذه المباراة سيواجه من نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 37 نقطة وأتلتيك بيلباو والذي يحتل المركز ال12 في الدوري برصيد 21نقطة في النهائي بمدينة إشبيلية.

و تذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى، وقناة السعودية الرياضية الثانية،ويسعي كل من الفريقين الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط للتأهل للدور النهائي في بطولة كأس الأسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراخو، لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، ديمبلي.

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 34 من أصل 18 مباراة خاضها، بينما فريق ريال سوسيداد يحتل المركز ال5 برصيد 30 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

وكانت اخر مواجهات فريق برشلونة في الدوري امام فريق غرناطة والتي انتهت بنتيجة 4/0 ،بينما اخر مواجهات فريق ريال سوسيداد كان امام فريق إشبيلية بنتيجة 2/3 والتي هزم فيها الفريق.

وقد انتشرت أنباء منذ اشهر أن نجم برشلونة "ليونيل ميسي"سيغادر النادي ويرحل إلي فريق آخر حيث تحدثت بعض الصحف الأسبانية التي تشير إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي الكتلوني ومن الممكن رحيله الي فريق اتيلتكو مدريد وذلك بين خلافات بينه وبين إدارة النادي الأسباني .

وتحدث اللاعب في تصريح سابق له :"أن ليس جميع مايحدث داخل النادي هو بسببي" ،حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادي في ظل اقتراب انتهاء مدة تعاقدة من النادي الكتالوني وينتهي عقد ميسي في نهاية الموسم الجاري ويأمل إدارة النادي التجديد لللاعب فهو القوام الأساسية لدي الفرقه.

