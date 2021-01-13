صور.. محافظ الجيزة يستجيب لشكاوى المواطنين ويزيل أشجار الكافور بشارع النيل

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.





وأشار راشد، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات من عدد من البؤر التى تم رصدها بأحياء العمرانية والطالبية، إذ تم رفع 640 طن مخلفات وتراكمات بشارع داير الناحية وجسر الكنيسة، وبجوار نقطة ضى القمر بترعة الزمر، بالإضافة إلى رفع 1.850 طنًا من خلال 69 نقلة من تراكمات الأتربة والمخلفات بشارع ترعة الزمر إمام شوارع الدكتور وعدوى سليم ومستشفى الصدر وسيدى عمار بالعمرانية، و2500 طن مخلفات وتراكمات ونوانج تطهير بشارع ترعة الاخلاص بنطاق حى الطالبية.

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه تم رفع 435 طن مخلفات وتراكمات من قرى برطس وبشتيل والكوم الأحمر والبراجيل بمركز أوسيم وحوالى 150 طن مخلفات من مراكز ومدن البدرشين والحوامدية، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة فى إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وفى نفس الإطار، كانت محافظة الجيزة استجابت لشكاوى بعض المواطنين بشأن وصول الحالة العامة لعدد من أشجار الكافور المتواجدة بشارع النيل للتهالك ما أدى لسقوط البعض منها على سيارات وممتلكات المواطنين مطالبين المحافظة بالتدخل السريع وإزالة الأشجار المتهالكة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكلف محافظ الجيزة إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة وبمشاركة المختصين فى ذلك المجال بحصر أشجار الكافور المتهالكة المتواجدة بشارع النيل، إلى جانب الاستناد إلى التقارير والتوصيات التى تم إعدادها مسبقًا من خلال لجان ضمت الجهات المعنية فى هذا الشأن، والتى انتهت إلى أن بعض أشجار الكافور المعمرة بشارعى النيل ومراد والبالغ عددها 20 شجرة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمر، وأصبحت تعانى من الضعف العام، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية، بالإضافة إلى وصول أنسجة الجذور ومنطقة التاج إلى حالة الموت وما تحمله من أفرع ضخمة ما يعرضها للسقوط المفاجئ، وأوصت بضرورة قطع تلك الأشجار.

ودعا محافظة الجيزة إلى قطع عدد محدود من تلك الأشجار، حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم واستبدالها بأخرى جديدة، وفقًا لمخطط جمالى وحضارى عام لشارع النيل تم مراعاة دعمه بالمساحات الخضراء والأشجار والنخيل التى تعكس المظهر الحضارى للشارع بما يحقق الغرض البيئى المرجو من المواطنين بالاشتراك مع بعض المكاتب الاستشارية المتميزة فى هذا الشأن.