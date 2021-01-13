جدة - نرمين السيد - قررت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الموافقة على الاعتذار المقدم من المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، اليوم، عن عدم الاستمرار فى منصبه.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. قبول اعتذار الأمين العام لمجلس النواب عن منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.