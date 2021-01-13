صور.. ضبط 4 مخالفات بيئية فى منشآت بلبيس الصناعية

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يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة وأهمية جاهزية وزارة البيئة لمجابهة كل أشكال التلوث للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وأسفرت حملات التفتيش الموسع على عدد من المنشآت التى تعمل بمجالات مختلفة منها الكيماويات، والأحبار، والبلاستيك، ومستحضرات تجميل، والمبيدات الحشرية، والمنظفات، عن وجود عدة مخالفات بيئية، وتحرير 4 محاضر بناء على ما تم رصده من مخالفات.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتشميع المنشآت المخالفة من قبل مباحث البيئة، وجار العرض على السلطة المختصة بما تم رصده من مخالفات.
وتأتى الحملة فى إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من التزام المنشآت بكل الاشتراطات البيئية اللازمة، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنا مع مجابهة آثار الموجة الثانية من جائحة كورونا لحماية صحة العاملين بتلك المنشآت وصحة المواطنين بشكل عام.
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