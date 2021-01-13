وزارة الصحة: ارتفاع نسب الشفاء بمستشفيات العزل بالجمهورية لــ78.8%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية إلى 78.8 % بعد تسجيل 119635حالة تعافي من الفيروس بالجمهورية.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 151723 حالة من ضمنهم 119635 حالة تم شفاؤها و8304 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".