التعليم تعلن مراجعة درس النحو لطلاب 3 ثانوي الليلة عبر حصص مصر

أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام ، أنه سيتم توفير مراجعة درس النحو «إسناد الماضى والمضارع والأمر إلى واو الجماعة»،مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة 7 مساءًا عبر منصة حصص مصر .

ووجه وزيرالتعليم ،طلاب الصف الثالث الثانوي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي ، قائلًا لهم ،«تابعوا البث المباشر ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث عبر منصة حصص مصر» .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفرة عدة منصات وقنوات تعليمية لاستكمال المناهج الدراسية بعد توقف الدراسة فى المدارس بسبب جائحة كورونا.

وتوفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة حصص مصر ضمن طرق التعلم الجديدة، لشرح المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء متخصصون.

وتحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري ، ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي https://www.hesas.eg

وكانت قد قررت الدولة الخميس قبل الماضي، تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية لما بعد إجازة نصف العام ٢٠ فبراير، وتعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٠/٢٠٢١، لتبدأ إجازة نصف العام للطلاب من ١٦ يناير حتى ٢٠ فبراير، مع عدم ذهاب الطلاب للمدارس بداية من السبت ٢ يناير ليكون استكمال تدريس المحتوي الدراسي وفقًا لمنظومة التعليم عن بعد من خلال القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على استكمال المحتوي الدراسي عن طريق منظومة التعليم عن بُعد حتي ١٦ يناير من الشهر الجاري، حيث تسعى الوزارة إلى التوسع في مصادر التعلم عن بُعد للطلاب، التي نجحت الوزارة منذ بدء العام الدراسي في توفيرها سواء كانت منصات إلكترونية أو القنوات التعليمية لتغطية شرح المناهج لكافة المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال وحتي الصف الثالث الثانوي العام وكذلك الدبلومات الفنية.