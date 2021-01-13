تكليلا لنجاح مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" ولقائهم بمعالي دولة رئيس الوزراء..

"الهجرة" تتلقى دعوة من "معلومات مجلس الوزراء" لتوفير فرص تدريبية لشباب الدارسين بالخارج

وزيرة الهجرة: هذه الفرص التدريبية هامة لتعريف هؤلاء الشباب على الفرص المتاحة في مصر

تكليلا لنجاح مبادرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لـ"شباب الدارسين بالخارج" وبرنامج الزيارات التي تم تنظيمها في إطار المبادرة ولقائهم بمعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فقد تلقت وزارة الهجرة دعوة من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير فرص تدريبية لـ ١٣ شابًا من شباب الدارسين بالخارج كل في مجال تخصصه.

وتضمنت دعوة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيارة شباب الدارسين بالخارج، للتعرف على محاور عمل المركز "مركز فكر رئاسة مجلس الوزراء" وزيارة لغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء والمركز الإعلامي للمجلس، ومركز استطلاع وبحوث الرأي العام، ومكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.