وفاة والدة ناصر البرنس

توفيت منذ قليل، والدة ناصر البرنس، صاحب أحد المطاعم الشهيرة، وذلك بعد معاناتها مع المرض.

وكتب أحد أصدقاء ناصر البرنس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة الحاج / ناصر البرنس ، وانا لله وانا اليه راجعون، الخارجة بعد صلاة العصر من مستشفي دار الفؤاد بمدينة 6 اكتوبر، والدفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك".