وفاة والدة ناصر البرنس

وكتب أحد أصدقاء ناصر البرنس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة الحاج / ناصر البرنس ، وانا لله وانا اليه راجعون، الخارجة بعد صلاة العصر من مستشفي دار الفؤاد بمدينة 6 اكتوبر، والدفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك".
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