نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انعقادها ب15 دقيقه.. رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة للمجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، حتي يتمكن أعضاء المجلس من تحديد رغباتهم من اللجان النوعية، تمهيدًا للانتخابات التي ستجري غدًا الخميس لاختيار هيئات مكاتب 25 لجنة برلمانية، حيث لم يمر على انعقاد الجلسة سوى ب 15 دقيقة، داعيا إلي انعقاد جلسة غدًا الخميس في تمام الساعة 11 صباحا.

وقال المستشار حنفي جبالي، إنه بعد مراجعة طلبات الأعضاء للانضمام إلى اللجان النوعية، تبين أن عددا كبيرا لم يستكمل الورقة الخاصة باختيارات اللجان النوعية، مطالبا الجميع بسرعة الانتهاء منها فورا.

ووجه جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، الأعضاء لمن يرغب في تغيير رغبته في الانضمام للجان النوعية إلى مكتب أمانة المجلس خلال ساعة بعد رفع الجلسة، ليتمكن المجلس من استكمال دوره في إجراءات انتخابات اللجان النوعية.

وجرت الانتخابات أمس الثلاثاء على مقعد الرئيس والوكيلين، وانتهت بفوز رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، بينما فاز بمقعدي الوكيلين المستشار أحمد سعد الدين وكيلا أول للمجلس ومحمد أبو العنين وكيلا ثان للمجلس، حيث حصل المستشار أحمد سعد، أمين عام مجلس النواب السابق، وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، على 485 صوتا وحصل النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب المستقل على 422 صوتا.