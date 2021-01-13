نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهيد الــ(307).. "الأطباء" تنعي مدرس الأشعة التشخيصية بجامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة منى على عبد الواحد، مدرس الاشعة التشخيصية- جامعة عين شمس، والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة منى على عبد الواحد، الطبيب رقم الــ(307)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.