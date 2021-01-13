نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: رفع 5 ألاف طن مخلفات وتراكمات من شوارع ترعة الزمر والاخلاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إستمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

مشيراً انه تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات من عددا من البؤر التي تم رصدها بأحياء العمرانية والطالبية حيث تم رفع 640 طن مخلفات وتراكمات بشارع داير الناحية وجسر الكنيسه، وبجوار نقطه ضي القمر بترعة الزمر بالإضافة الي رفع 1850 طن من خلال 69 نقله من تراكمات الأتربة والمخلفات بشارع ترعة الزمر امام شوارع الدكتور و عدوي سليم و مستشفي الصدر و سيدي عمار بالعمرانية.

كما تم رفع 2500 طن مخلفات وتراكمات ونوانج تطهير بشارع ترعة الاخلاص بنطاق حي الطالبية .

لافتا انه تم رفع 435 طن مخلفات وتراكمات من قري برطس وبشتيل و الكوم الاحمر والبراجيل بمركز أوسيم و حوالي 150 طن مخلفات من مراكز ومدن البدرشين والحوامدية .

مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل، بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة فى إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وفي نفس الاطار كانت محافظة الجيزة قد استجابت لشكاوي بعض المواطنين بشأن وصول الحالة العامة لعدد من أشجار الكافور المتواجدة بشارع النيل للتهالك ما ادي لسقوط البعض منها علي سيارات وممتلكات المواطنين مطالبين المحافظة بالتدخل السريع وازالة الاشجار المتهالكة، حفاظا على الأرواح والممتلكات

حيث كلف محافظ الجيزة، إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة وبمشاركة المختصين في ذلك المجال بحصر اشجار الكافور المتهالكة المتواجدة بشارع النيل، الي جانب الاستناد الي التقارير والتوصيات التي تم اعدادها مسبقا من خلال لجان ضمت الجهات المعنية فى هذا الشأن والتى إنتهت إلى أن بعض أشجار الكافور المعمرة بشارعي النيل ومراد والبالغ عددها 20 شجرة قد وصلت الى مرحلة متقدمة من العمر واصبحت تعانى من الضعف العام، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية بالاضافة الي وصول انسجة الجذور ومنطقة التاج الى حالة الموت وما تحمله من افرع ضخمة مما يعرضها للسقوط المفاجىء، وأوصت بضرورة قطع تلك الأشجار .

مما دعا محافظة الجيزة إلى قطع عدد محدود من تلك الأشجار وحفاظاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم وإستبدالها بأخرى جديدة، وفقاً لمخطط جمالي وحضاري عام لشارع النيل تم مراعاة دعمه بالمساحات الخضراء والاشجار والنخيل التي تعكس المظهر الحضاري للشارع بما يحقق الغرض البيئي المرجو من المواطنين بالإشتراك مع بعض المكاتب الإستشارية المتميزة فى هذا الشأن