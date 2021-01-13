الولايات المتحدة تسجل رقم مخيف من وفيات فيروس كورونا

يواصل فيروس كورونا حصد الملاين من الأرواح ليهب العالم أجمع، الأمر الذي كان من شأنه تغير أسلوب الحياه بأكملها على مستوى العالم.

الولايات المتحدة تتألم بسبب فيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة، 4500 حالة وفاة من جراء الإصابة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، أنّه بين الساعة 20.30 من مساء الإثنين والساعة 20.30 من مساء الثلاثاء سجّلت الولايات المتحدة وفاة 4470 شخصا وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس.

وتعتبر تلك المرة هي الأولى من نوعها التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة.

بلغ إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية 22.8 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 380 ألفًا منذ بدأ الفيروس بالتفشي.

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الفائتة أعلى معدل وفيات أسبوعي منذ بدأت الجائحة، كما أن الوفيات تتوزع على سائر أنحاء البلاد، وإن كانت تتركز حاليا في جنوبها وغربها.

وحذر رئيس بلدية مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، من أن مخزون اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 قد ينفد بحلول نهاية الأسبوع المقبل.