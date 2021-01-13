موعد مباراة توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

يستضيف فريق توتنهام اليوم الأربعاء في مباراته فريق فولهام في الدوري الإنجليزي المقرر إقامتة في تمام الساعة العاشرة والربع، في مباراة ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري.

وتقام المباراة على ملعب “استاد توتنهام هوتسبر”، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين و سوف يتم نقل المباراة

beIN Sports HD / beIN Sports HD 2، بصوت المعلق الرياضي خالد الحدي.

في الأصل كان من المقرر أن يواجه توتنهام و أستون فيلا يوم الأربعاء ومع ذلك بسبب تفشي فيرو س كورونا كان من المقرر إقامة هذه المباراة قبل أسبوعين، لكن تم تأجيلها بسبب مشاكل الفريق الأبيض مع فيروس كورونا ،ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في ترتيب الدوري.

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجي أورييه – إيريك داير – توبي ألديرفايلد – سيرجيو ريجيلون.

خط الوسط: هاري وينكس – بيير إيميلي هويبيرج – ندومبيلي.

الهجوم: سون هيونج مين – هاري كين – ستيفين بيرجوين.

الجدير بالذكر أن فريق توتنهام كان اخر مواجهاته امام فريق مارين والتي انتهت بنتيجة 5/0 في بطولة كأس الأتحاد الإنجليزي ،بينما اخر مواجهات فريق فولهام كان امام فريق كيو بي ار في بطولة كأس الأتحاد الإنجليزي والتي انتهت بنتيجة 2/0 .

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 من أصل 19 مباراة خاضها الفريق ،بينما فريق فولهام المركز ال18 برصيد 11 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها، على الطرف الاخر يدخل توتنهام الى المواجهة اليوم وهدفه البحث عن الانتصارات في الدوري على حساب فولهام .

ويسعى إلى اسعاد الجماهير والتقدم في ترتيب البطولة في الموسم الحالي ويتأمل في اللحاق بالمتصدرين بالجدول مثل مان يونايتد الذي يملك في رصيدة 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق ،بينما وصيف المتصدر ليفربول يمتلك 33 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها.

وكانت اخر مواجهات ليفربول في بطولة كأس الأتحاد الإنجلزي علي فريق إستون فيلا بنتيجة 4/1 ،وكانت اخر مواجهات فريق مان يونايتد في الدوري والتي انتهت بنتيجة 1/0 امام فريق بيرنلي .

