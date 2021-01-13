لقاء توجه رسالة خاصة لوالدها "صورة"

تذكرت الفنانة لقاء الخميسي، والدها بكلمات مؤثرة لتوجه له رسالة خاصة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت لقاء الخميسي عبر خاصية الستوري بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة: "وحشني أنفاسك وحضنك ورائحتك وقبلتك، وحشني حضورك، وضحكتك وكلماتك، وحشني صوتك وحبك، وحشتني يا أبي، بنتك لقاء".

لقاء الخميسي

كانت اخر اعمال الفنانة لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"،" فتيات من ذهب" الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب. "سكر زيادة" مسلسل مصري، من بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخرومي الغيطي ومن إخراج وائل إحسان.

ويُعد المسلسل أول عمل يجمع بين نادية الجندي ونبيلة عبيد، بعد سنوات تنافسهما على شباك التذاكر في الثمانينات والتسعينات. المسلسل مقتبس من المسلسل الأميركي ذا غولدن غيرلز "فتيات من ذهب" الذي عُرض عام 1985 وحتى 1992.

تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن الآن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون الأخرى في الاستحواذ على الفيلا.

آخر أعمال لقاء الخميسي

رأى الناقد الفني طارق الشناوي أن المسلسل ملئ بالمشاكل الفنية منها السيناريو القائم على الدفع في كل حلقة بشخصية جديدة لكسر حالة الملل. وكذلك "الإيقاع سيئ جداً وقاتل للكوميديا"، والمعتمد على "الإيفيهات" الموزعة بالتساوي بين نادية الجندي و نبيلة عبيد. ورأى نقاد موقع مدى مصر أن المسلسل قدم "كوميديا قديمة وسخيفة وباهتة، تعتمد على مفارقات وإكليشيهات محفوظة، ومقالب ساذجة.

ويذكر أيضا، انها شاركت فى مسلسل "ابواب الشك" الذي عرض 2018، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.