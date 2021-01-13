رابط موقع صندوق دوت الخليج 2021 وخطوات التبرع عليه من خارج مصر

لا يتخلف صندوق دوت الخليج 2021 عن تقديم العون والدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، حيث يساهم فى سداد ديون الغارمات ويعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستقبل الصندوق بشكل دورى ضخ دعم مادى من المواطنين المخلصين القدادرين على المساهمة، ونتناول فى التقرير التالى أبز خدمات الصندوق، وانجازته، والتبرعات التى وصلت إليه فى الفترة الأخيرة:

رابط موقع صندوق دوت الخليج

تأسس الصندوق عام 2014، بعد توجيه من السيد الرئيس السيسى، وتبع ذلك بأنه تبرع بنصف ثروته للصندوق، وهى البادرة التى دفعت الكثير من القادرين على ضخ الكثير من الأموال، حتى أنها وصلت إلى مبالغ مليارية، الأمر الذى جعله يدخل ضمن موسوعة جينيس العالمية، ولا يتوقف المصريين فى الداخل أو الخارج عن ضخ الكثير من الأموال فى الصندوق، ونبين فى التقرير التالى كيفية التبرع إلى الصندوق:

خطوات التبرع لصندوق دوت الخليج من الداخل والخارج

يمكن لأى مواطن داخل مصر الدخول على الموقع الرسمي، لصندوق دوت الخليج، وذلك من خلال استخدام محرك البحث جوجل، وللتسهيل على المتبرعين أو المواطنين الذين يودون معرفة كيفية التبرع سنقدم لهم الرابط الخاص بالصندوق، ويمكنهم من خلاله الدخول والتبرع بأكثر من طريقة سنوضحها تباعًا.

رابط صندوق دوت الخليج

وفر صندوق دوت الخليج، رابط للدخول والتسجيل والتبرع، وذلك من خلال الرابط التالى https://tahyamisrfund.org/، ومنه يمكن الدخول إلى موقع الصندوق واتباع الخطوات، للتبرع عن طريق البطاقة الائتمانية، أو التواصل عبر البريد الإلكترونى والتسجيل باستخدام الاسم والرقم القومى.

المساهمة فى الصندوق داخل مصر وخارجها

ستجد عند دخولك موقع صندوق دوت الخليج، خانة التبرع، قسمين، الأول يشرح كيفية المساهمة من داخل مصر، وذلك إما باستخدام البطاقة الإئتمانية، أو من خلال الرسائل وذلك عن طريق رسالة موبايل، وذلك إلى رقم 1333، أو رسالة موبايل إلى رقم 37037، أو من خلال منتجات بنكية، عن طريق شراء شهادات صندوق دوت الخليج التى تتيح التبرع بالعائد أو بقيمة الشهادة، أو من خلال المنازل، حيث يمكن للمتبرع الاتصال على التليفون الأرضى برقم 1333.

المساهمة من خارج مصر

كما يمكن المساهمة من خارج مصر، من خلال البطاقة الإئتمانية، من خلال الضغط فقط واتباع الخطوات الأخرى، أو من خلال حسابات البنوك فى الخارج.