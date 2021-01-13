الهجرة: فرص تدريبية لـ 13 شابا من الدارسين بالخارج برعاية مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الهجرة فى بيان اليوم الأربعاء، تلقيها دعوة من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير فرص تدريبية لـ 13 شابًا من شباب الدارسين بالخارج، كل فى مجال تخصصه.





وأوضحت وزارة الهجرة أن دعوة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تضمنت زيارة شباب الدارسين بالخارج للتعرف على محاور عمل المركز "مركز فكر رئاسة مجلس الوزراء" وزيارة لغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء والمركز الإعلامى للمجلس، ومركز استطلاع وبحوث الرأى العام، ومكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وأكد البيان أن الدعوة تعد تكليلا لنجاح مبادرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لـ"شباب الدارسين بالخارج" وبرنامج الزيارات التى تم تنظيمها فى إطار المبادرة ولقائهم برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

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